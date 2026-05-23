Letizia di Spagna ha indossato un completo bianco mentre affrontava una giornata calda. La regina ha scelto un outfit elegante e adatto alle alte temperature, senza rinunciare allo stile. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione dei presenti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali altri dettagli dell’evento o sulle motivazioni della scelta.

Letizia di Spagna sa sempre come stupire, scegliendo outfit perfetti per ogni occasione, anche quando le temperature cominciano a salire. In occasione del decimo anniversario dell’Accademia Ufficiali di Aranjuez, la Regina ha visitato la struttura: un evento decisamente istituzionale, durante il quale ha optato per uno stile sobrio ma elegantissimo. Il completo bianco di Letizia di Spagna. L’agenda della Regina Letizia è sempre piena di impegni: la moglie di Felipe VI si è recata ad Aranjuez per presiedere le celebrazioni per il decimo anniversario della nuova sede dell’Accademia Ufficiali della Guardia Civile. Un evento dal sapore decisamente formale, per il quale ha scelto un look sobrio e studiato nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna sfida il caldo col completo bianco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Letizia di Spagna in bianco dal Papa. Ma si dimentica la mantigliaLetizia di Spagna e suo marito Felipe sono stati ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano.

Letizia di Spagna sfrutta il “privilegio del bianco” per incontrare Papa Leone, ma rinuncia alla mantigliaLetizia di Spagna ha incontrato per la seconda volta Papa Leone XIV: la regina è tra le poche al mondo che possono vestirsi di bianco davanti a un...

Leonor inizia l'addestramento da paracadutista d'élite in Spagna reddit

Letizia di Spagna sfida il caldo col completo biancoL’agenda della Regina Letizia è sempre piena di impegni: la moglie di Filippo VI si è recata ad Aranjuez per presiedere le celebrazioni per il decimo anniversario della nuova sede dell’Accademia ... dilei.it

Felipe e Letizia di Spagna: le foto più belle di un matrimonio… sotto la pioggiaQuello tra il principe Felipe e Letizia Rocasolano Ortiz fu uno dei matrimoni reali del secolo. Celebrato il 22 maggio 2004 a Madrid, vide unirsi l’erede al trono spagnolo, affermata giornalista. Come ... amica.it