Letizia di Spagna ha indossato di nuovo un suo abito, modificandolo rispetto alla versione precedente. L’evento ha mostrato come il riciclo di capi di abbigliamento possa essere parte di uno stile personale. L’abito, già indossato in passato, è stato aggiornato con alcune modifiche, senza essere abbandonato del tutto. La scelta ha attirato l’attenzione sui temi di sostenibilità nel mondo della moda.

Letizia di Spagna è una maestra nel dimostrare che eleganza e sostenibilità possono andare perfettamente a braccetto. La Regina, nella Giornata delle Forze Armate (Día de las Fuerzas Armadas) celebrata a Vigo il 30 maggio, è tornata a indossare un abito che il pubblico ben conosce. Lo ha fatto con una naturalezza che è divenuta il suo marchio di fabbrica. Niente nuovi acquisti o sfarzo fine a se stesso. Solo un capo amato, riproposto con intelligenza, e soprattutto made in Spain. Abito blu navy a fiori bianchi. Il vestito scelto da Letizia di Spagna porta la firma di Juan Vidal, stilista spagnolo che la Regina predilige da tempo per le occasioni istituzionali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, l’arte del riciclo regale: l’abito amato non sparise ma torna modificato

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