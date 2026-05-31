Il giornalista sportivo Francesco Letizia ha criticato la gestione del Milan, affermando che Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic non hanno dimostrato idee chiare. Letizia ha anche commentato le prestazioni dei due, definendole poco degne del club. Inoltre, ha sottolineato che sia Cardinale che Ibrahimovic sono stati rifiutati dai giocatori più importanti della squadra. La critica si concentra sulla mancanza di impatto positivo da parte delle figure di riferimento nel recente periodo del club.

A una settimana esatta dal licenziamento in tronco del vecchio organigramma (Furlani, Moncada, Tare e Allegri), la gestione della transizione societaria in casa Milan finisce al centro di un durissimo attacco mediatico. Le manovre del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, e del suo Senior Advisor, Zlatan Ibrahimovic, finora hanno prodotto una serie di rifiuti eccellenti (Andoni Iraola e Xavi) e una profonda spaccatura interna sulla candidatura di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico del club. "I fallimenti di Ibrahimovic e Cardinale sono da record: in nemmeno una settimana stanno collezionando porte in faccia e figure poco degne del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Letizia, attacco pesante: “Ibrahimovi? e Cardinale da record, collezionano figure poco degne del Milan”

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