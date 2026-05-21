Il giornalista Francesco Letizia ha commentato pubblicamente il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan, criticando l’attaccante svedese. Secondo Letizia, Ibrahimovic non garantisce affidabilità e il club milanese, considerato di alto livello, meriterebbe un impegno esclusivo da parte di chi ricopre un ruolo importante nella squadra. La dichiarazione si concentra sulle aspettative del club e sulla percezione della professionalità dell’attaccante, senza entrare in dettagli personali o nel merito di altre situazioni.

In questi giorni si è parlato tantissimo del possibile ruolo futuro di Ibrahimovic nel Milan: secondo alcune indiscrezioni, lo svedese vorrebbe più potere decisionale a partire dalla prossima stagione e il rapporto con Allegri non sarebbe dei migliori. Il giornalista Francesco Letizia ha parlato proprio del ruolo dello svedese al Milan. Ecco le sue parole a 'Sportitalia'. "Ibrahimovic non dà affidabilità. Un giorno batte i pugni sul tavolo volendo diventare il punto di riferimento sul Milan, il giorno dopo parte per andare a cacciare per un mese in Svezia. Un giorno dice che vuole decidere lui allenatore e giocatori, un giorno va a fare il commentatore per due mesi dall'altra parte del mondo per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Letizia duro su Ibrahimovic: “Non dà affidabilità, il Milan è una cosa seria e merita l’esclusiva”

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