Lunedì, gli elettori etiope si recheranno alle urne per le elezioni nazionali. Le previsioni indicano una vittoria schiacciante per il partito al governo, sostenuta dall’opposizione divisa e poco organizzata. La campagna elettorale si è conclusa senza grandi contestazioni, e la maggior parte delle schede saranno probabilmente voti di conferma. Nessun incidente rilevante è stato segnalato durante le operazioni di voto, che si svolgono senza interruzioni.

Lunedì l’Etiopia si recherà alle urne in un’elezione che, secondo le previsioni, il partito al governo vincerà con una valanga di voti a causa di un’opposizione frammentata e debole. Il Partito della Prosperità del Primo Ministro Abiy Ahmed detiene attualmente più di 500 seggi alla Camera dei Rappresentanti e si prevede che otterrà la maggioranza in queste elezioni, assicurandogli un altro mandato di cinque anni. Si prevede che circa 50 milioni di persone, su una popolazione di 130 milioni di etiopi, voteranno per i membri della Camera dei Rappresentanti, ma si prevede che l’insicurezza nelle regioni più popolose, tra cui Amhara e Oromia, influenzerà l’affluenza alle urne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'Etiopia alle urne: il governo prevede una facile vittoria

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