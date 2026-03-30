La doppia doppietta assicura una facile vittoria ai Les Bleus

Una partita recentissima ha visto la nazionale francese ottenere una vittoria facile grazie a due gol segnati dalla stessa giocatrice. La giocatrice del PSG ha contribuito significativamente alla prestazione, portando i Bleus alla vittoria. La notizia è stata comunicata in redazione e conferma il ruolo della calciatrice nel risultato finale.

2026-03-29 23:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La stella del PSG ha fatto la differenza per la Francia. Desire Doue ha aperto il suo conto in nazionale maggiore con una doppietta mentre la Francia ha vinto 3-1 sulla Colombia nel Maryland. Didier Deschamps ha cambiato l’intero XI titolare della Francia dopo aver visto la sua squadra battere il Brasile per 2-1 giovedì, ma la sua squadra era ancora a suo agio davanti a un pubblico pieno di tifosi colombiani. Il primo gol di Doue con la Francia ha sbloccato la situazione al 29° minuto, e 12 minuti dopo Marcus Thuram ha dato loro il controllo completo al Northwest Stadium, la casa dei Washington Commanders della NFL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La doppia doppietta assicura una facile vittoria ai Les Bleus Articoli correlati CAGLIARI-FIORENTINA 1-2 | IN EVIDENZA | La rimonta della Fiorentina assicura una vittoria enorme | Serie A 2024/25Una bella vittoria in rimonta per i Viola che si ritrovano in svantaggio all’Unipol Domus di Cagliari grazie al gol di Piccoli. Serie A, Roma-Cagliari: la doppietta di Malen regala la vittoria ai giallorossiLa Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-0 il Cagliari di Fabio Pisacane: protagonista del match Donyell Malen, che ha fatto esplodere lo stadio...