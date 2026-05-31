Stefano ha vinto alla Ghigliottina durante la trasmissione “L’Eredità” dopo aver superato Francesco ai 100 Secondi. Dopo la vittoria, ha dedicato il risultato al nonno, Bepi, con parole che sono state recepite con emozione sia in studio che tra i telespettatori. La trasmissione ha mostrato il momento della dedica, suscitando reazioni di commozione.

Un’altra vittoria è andata ad arricchire il Torneo dei Campioni de L’Eredità, che si concluderà il 1° giugno. Se pochi giorni fa si era brindato al successo di Eleonora, nella puntata del 31 maggio le professoresse hanno alzato nuovamente il calice insieme a uno dei concorrenti più amati dell’intera stagione: Stefano. Il campione si è ritrovato a contendersi un posto alla Ghigliottina contro Francesco, regalando agli spettatori uno dei momenti più intensi della serata. I due beniamini del pubblico si sono infatti sfidati nel gioco dei 100 Secondi, in un duello carico di tensione ed emozione. Dopo aver avuto la meglio su Francesco, Stefano ha raggiunto la Ghigliottina con un montepremi iniziale di 170. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Eredità festeggia Stefano: la vittoria e la dedica al nonno emozionano il pubblico

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