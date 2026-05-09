Stefano ha conquistato un nuovo montepremi a sei cifre a pochi giorni dalla sua prima grande vittoria su L’Eredità. Dopo aver vinto 100.000 euro, il concorrente ha dimostrato di saper affrontare con successo le sfide del quiz televisivo, riuscendo a ottenere un altro premio di notevole entità. La sua presenza in trasmissione continua a suscitare interesse tra il pubblico.

Continua l’emozionante avventura di Stefano a L’Eredità. A sole 24 ore dalla maxi vincita di 100.000 euro, il campione del momento è riuscito a concedersi il bis. Questa volta, però, si è davvero superato. In appena due giornate di gioco, Stefano ha accumulato una cifra a dir poco impressionante, entrando di diritto tra i grandi protagonisti della storica trasmissione di Rai 1. E la sua corsa sembra non volersi fermare. Nella puntata del 9 maggio de L'Eredità, a sfidare Stefano ci hanno pensato la new entry Simona, dalla provincia di Trento, lo studente Valerio, Claudio da Palermo, Viola alla sua seconda puntata, Biagio da Roma e Anna da Piove di Sacco.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Eredità, vittoria di ‘riflesso’ per Stefano che si supera e conquista un altro montepremi a 6 cifre

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