Tour of the Alps 2026 la dedica di Pellizzari | Vittoria per Stefano Casagranda

Il Tour of the Alps 2026 si è aperto con una vittoria che porta la firma di un ciclista italiano, che ha dedicato il risultato a un compagno di squadra scomparso. La gara, valida come evento internazionale di ciclismo su strada, ha visto la conquista di una tappa da parte di un atleta che ha già vinto in passato alla Vuelta 2025. La vittoria rappresenta la seconda in carriera per il ciclista.

Roma, 21 aprile 2026 – La vittoria numero 2 in carriera dopo quella alla Vuelta 2025, la prima sul suolo italiano e una bella affermazione anche in vista del Giro d'Italia 2026: il successo di Giulio Pellizzari nella tappa 2 del Tour of the Alps 2026 significa tante cose, molte delle quale però trascendono anche dal 'semplice' ambito sportivo. Le dichiarazioni di Pellizzari. A spiegare tutto, con una visibile commozione in viso, è proprio il marchigiano ai microfoni del dopo tappa. "Mi sono commosso pensando a una persona che non c'è più da qualche mese, Stefano Casagranda, il papà della mia ragazza. Aveva vinto qui al Giro delle Trentino in una delle sue prime vittorie da professionista, quando io non ero ancora nato".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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