Ricercatori coreani hanno sviluppato un dispositivo morbido e trasparente che si applica direttamente sulla cornea. Questo strumento, che appare quasi invisibile, non è destinato a correggere difetti visivi o modificare l’aspetto dell’iride, ma viene utilizzato per stimolare il cervello attraverso la retina. La ricerca mira a esplorare nuove modalità di trattamento per la depressione, sfruttando la connessione tra occhi e sistema nervoso centrale.

Un dispositivo morbido e trasparente, quasi invisibile, posato direttamente sulla cornea. Non per correggere la miopia, non per cambiare il colore dell’iride. Ma per modificare l’attività cerebrale e alleviare uno dei disturbi mentali più diffusi e devastanti del pianeta: la depressione. È questa l’idea — audace, quasi fantascientifica — che un gruppo di ricercatori della Yonsei University di Seul ha trasformato in prototipo funzionante, aprendo una finestra su un futuro in cui la psichiatria potrebbe fare a meno di molecole, di aghi e di bisturi. La retina come porta d’accesso al cervello. L’intuizione alla base della ricerca è tanto elegante quanto precisa dal punto di vista anatomico: la retina non è un semplice organo di senso, ma un’autentica estensione del sistema nervoso centrale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Lenti a contatto contro la depressione: i ricercatori coreani usano la retina per stimolare il cervello

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