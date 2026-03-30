Una nuova ricerca suggerisce che la generosità e la propensione alla filantropia possono essere influenzate da specifiche aree del cervello, indipendentemente dai valori morali o dalle emozioni. Studi condotti su soggetti hanno mostrato che attivare determinate regioni cerebrali può aumentare la disponibilità a condividere risorse con gli altri. Questi risultati offrono una prospettiva diversa sulla motivazione dietro i comportamenti altruistici.

Non pensate che siano solamente i valori morali o le scelte emotive a farci diventare generosi offrendo qualcosa del nostro ad altri. Per quanto possa sembrare che queste modalità operativa siano legate esclusivamente alla psicologia, infatti, oltre alla morale e all’etica ci sono anche elementi “fisici” che potrebbero entrare in gioco. In particolare si parla di specifiche regioni cerebrali che entrano in gioco. Come? Lo spiega una ricerca apparsa su PLOS Biology, condotta da studiosi delle della East China Normal University in Cina e dell’Università di Zurigo coordinati da Jie Hu, Christian Ruff e Marius Moisa. Alle origini dell’altruismo. Non tutte le persone sono uguali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Denaro, per diventare generosi e filantropi basta stimolare due aree del cervello

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