Scienza i non vedenti usano il cervello per costruire mappe spaziali sonore
Uno studio recente ha mostrato che le persone non vedenti utilizzano il cervello per creare mappe spaziali attraverso segnali sonori. Questi individui integrano gli echi prodotti con la bocca, accumulando informazioni nel cervello per orientarsi nell’ambiente circostante. La ricerca evidenzia come il cervello possa adattarsi e sfruttare i suoni per rappresentare lo spazio, anche in assenza di percezioni visive.
Le persone non vedenti possono costruire rappresentazioni dello spazio circostante integrando progressivamente gli echi dei suoni prodotti con la bocca, grazie a un processo di accumulo di informazioni nel cervello. Lo evidenzia uno studio guidato da Haydee Garcia-Lazaro e Santani Teng dello Smith-Kettlewell Eye Research Institute, pubblicato sulla rivista eNeuro. I risultati mostrano come l’attivita’ neurale si rafforzi con il susseguirsi dei segnali acustici, migliorando la capacita’ di localizzare oggetti. Nel corso degli esperimenti, quattro persone cieche esperte in ecolocalizzazione sono state confrontate con 21 soggetti vedenti in una stanza buia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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