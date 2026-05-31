Lenergy Pisa corsaro in Sardegna vittoria al debutto
Il Lenergy Pisa Beach Soccer ha vinto la sua prima partita in Sardegna, battendo il Cagliari 6-4 in una gara che si è conclusa con diverse inversioni di risultato. La partita si è svolta a Castelsardo e ha visto entrambe le squadre segnare più di quattro gol.
Pisa, 31 maggio 2026 – Debutto vincente per il Lenergy Pisa Beach soccer, che a Castelsardo supera il Cagliari 6-4 al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. La squadra di Marrucci parte fortissimo e al 2’ trova subito il vantaggio con Fazzini. Poco dopo arriva il raddoppio grazie al potente calcio di punizione di Chiky Ardil, mentre Edson Hulk firma il tris che sembra indirizzare la sfida. Il Cagliari però reagisce approfittando di un’incertezza in fase di impostazione del Pisa: Dmais accorcia le distanze e, prima dell’intervallo, Coppola e la spettacolare rovesciata di Lucão ristabiliscono la parità sul 3-3. Nel secondo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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