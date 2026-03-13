Lenergy Pisa Beach Soccer confermato Francesco Mogavero

Il Lenergy Pisa Beach Soccer ha confermato la presenza di Francesco Mogavero per la prossima stagione. Il giocatore, proveniente dall’Under 20, ha già esordito in Serie A nella passata stagione, segnando anche il suo primo gol nel campionato. La società ha deciso di continuare a puntare su di lui, consolidando così il proprio roster.

Il Lenergy Pisa BS annuncia la gradita conferma del giovane Francesco Mogavero. Prodotto dell’Under 20, durante la scorsa stagione Mogavero è stato aggregato alla prima squadra trovando il debutto e il primo gol in Serie A. La conferma per un nuovo anno in nerazzurro rappresenta una tappa importante all’interno del percorso di crescita e di affermazione nel beach soccer nazionale. Queste le sue parole: “Da pisano, aver vinto lo scudetto con la squadra della propria città è stato come vivere un sogno a occhi aperti. Tre anni fa, quando iniziai questo sport, vedevo la prima squadra come un qualcosa di inarrivabile ed esserne adesso parte in pianta stabile mi riempie di orgoglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

