Lenergy Pisa Beach Soccer due nerazzurri al raduno pre-europeo U20

Lenergy Pisa Beach Soccer ha annunciato che due giocatori nerazzurri sono stati convocati dal commissario tecnico della nazionale Under 20 per un raduno preparatorio agli impegni europei. Dopo aver partecipato a un allenamento a Tirrenia, Francesco Mogavero, campione d’Italia in carica, e Leonardo Tararà, capocannoniere dello scorso campionato Under 20, sono stati selezionati per unirsi alla nazionale in vista delle competizioni internazionali.

Nuove soddisfazioni per il Lenergy Pisa BS: dopo il raduno di Tirrenia, i nerazzurri Francesco Mogavero, campione d’Italia in carica, e Leonardo Tararà, capocannoniere dello scorso Campionato Under 20, hanno ricevuto la convocazione dal CT azzurro Emiliano Del Duca per il raduno in vista della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Lenergy Pisa Beach Soccer, sette candidati ai Beach Soccer Stars 2025Il Lenergy Pisa BS accoglie con soddisfazione l’inserimento di sette nerazzurri nelle shortlist dei Beach Soccer Stars 2025, prestigiosi... Lenergy Pisa Beach Soccer, confermato DatinhaIl Lenergy Pisa BS annuncia la gradita conferma del brasiliano Datinha per la stagione 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scheda squadra Terracina BSC; Beach Soccer, Nicolò Giordani convocato in Nazionale Under 20; Viareggio Beach Soccer | torna il fuoriclasse Marinai per la gloria. Lenergy Pisa Beach Soccer, due nerazzurri al raduno pre-europeo U20Nuove soddisfazioni per il Lenergy Pisa BS: dopo il raduno di Tirrenia, i nerazzurri Francesco Mogavero, campione d’Italia in carica, e Leonardo Tararà, capocannoniere dello scorso Campionato Under 20 ... pisatoday.it Sinergia tra Lenergy Pisa Beach Soccer e il PanathlonPisa, 11 novembre 2024 - Lenergy Pisa Beach Soccer e Panathlon, movimento internazionale impegnato nella diffusione della cultura e dell’etica sportiva, uniscono le forze in una nuova sinergia a ... lanazione.it Beach soccer, due nerazzurri del Lenergy Pisa BS in Nazionale Under 20 Mogavero e Tararà chiamati dal Ct Del Duca per il raduno in vista dell’Europeo di Viareggio - facebook.com facebook