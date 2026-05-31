Sono stati pubblicati i nuovi elenchi di siti considerati non sicuri, con l’obiettivo di rimuovere le barriere architettoniche e migliorare la sicurezza di strade e marciapiedi. Sono stati individuati punti critici da riqualificare per rendere più accessibili i percorsi pedonali e i parcheggi, soprattutto per le persone con disabilità. Gli interventi riguardano principalmente zone urbane dove si sono verificati problemi di sicurezza o di accessibilità. La lista si basa su segnalazioni e verifiche tecniche condotte negli ultimi mesi.

Strade e marciapiedi più sicuri, parcheggi più strategici per chi è afflitto da disabilità. L’appello lo (ri)lancia il comitato ‘La Voce di chi non ha voce’, da sempre attento anche e soprattutto alle problematiche che rendono meno sicura la città per chi portici e strade li percorre con sedie a rotelle o passeggini. La lista delle ‘cosa da fare’ stilata dal portavoce del Comitato Giovanni Bellosi (nella foto) parte dal cuore della città, da piazza XX Settembre, e da un problema non risolto negli anni e denunciato proprio alla vigilia delle ultime festività dallo stesso comitato: "Bello vedere la piazza illuminata per circa un mese all’anno, ma poi tutto finisce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’elenco dei siti non sicuri: "Stop alle barriere"

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