Notte europea dei musei con ingrassi a 1 euro a Milano e in Lombardia | l'elenco dei siti che aderiscono

Il 23 maggio si terrà la Notte Europea dei Musei, evento in cui numerosi musei e siti culturali di Milano e di altre città della Lombardia rimarranno aperti fino a tarda sera. Durante questa giornata, l’ingresso sarà di 1 euro in molte strutture aderenti, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare esposizioni e collezioni a costi ridotti. L’iniziativa coinvolge diversi monumenti, gallerie e musei della regione, che offriranno aperture straordinarie e programmi speciali per l’occasione.

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