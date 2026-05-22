Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro a Roma | l'elenco dei siti che aderiscono
Sabato 23 maggio 2026 si svolge la Notte europea dei musei, un evento che coinvolge vari siti culturali a Roma. Durante questa serata, alcuni musei e gallerie proporranno ingressi a un euro, permettendo al pubblico di visitare le collezioni a costi ridotti. L’iniziativa mira a incentivare l’accesso alla cultura e a offrire l’opportunità di scoprire diverse esposizioni nel centro storico e in altre zone della città. L'elenco completo dei luoghi aderenti sarà reso pubblico nelle prossime settimane.
Sabato 23 maggio 2026 in occasione della notte europea dei musei, in alcuni siti l'ingresso sarà di un euro. Ecco i siti a Roma che aderiscono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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