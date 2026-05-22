Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro a Roma | l'elenco dei siti che aderiscono

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio 2026 si svolge la Notte europea dei musei, un evento che coinvolge vari siti culturali a Roma. Durante questa serata, alcuni musei e gallerie proporranno ingressi a un euro, permettendo al pubblico di visitare le collezioni a costi ridotti. L’iniziativa mira a incentivare l’accesso alla cultura e a offrire l’opportunità di scoprire diverse esposizioni nel centro storico e in altre zone della città. L'elenco completo dei luoghi aderenti sarà reso pubblico nelle prossime settimane.

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Sabato 23 maggio 2026 in occasione della notte europea dei musei, in alcuni siti l'ingresso sarà di un euro. Ecco i siti a Roma che aderiscono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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