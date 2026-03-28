Due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 17 nella serata di ieri, venerdì 27 marzo, nel territorio di Casaletto Lodigiano. Nell’incidente sono rimaste ferite due donne, che sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Casaletto Lodigiano, 28 marzo 2026 – Incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 27 marzo, lungo la strada provinciale 17, nel territorio di Casaletto Lodigiano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento. Lo schianto. L’allarme è scattato intorno alle 22.50, quando due vetture sono entrate in collisione con un impatto particolarmente violento: una delle auto è finita fuori dalla carreggiata, terminando in un campo ai margini della strada. Entrambi i veicoli hanno riportato danni ingenti, risultando di fatto distrutti nella parte anteriore. Sant’Angelo Lodigiano, schianto tra tre auto: due feriti e sette persone coinvolte I soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frontale tra due auto sulla Sp17: due donne ferite finiscono in ospedale

Articoli correlati

Leggi anche: Frontale in via XXV Aprile, due donne ferite nello schianto: entrambe finiscono in ospedale

Violento frontale fra due auto: due donne e una ragazzina finiscono in ospedaleUn grave scontro fra due auto rende necessario l'arrivo dei soccorsi e, alla fine, due donne e una ragazzina vengono portate in ospedale.

Una raccolta di contenuti su Frontale tra due auto sulla Sp17 due...

Temi più discussi: Scontro frontale tra due auto: due feriti; Frontale tra due auto a Ponte D’Oddi: tre persone in ospedale; Schianto quasi frontale tra due auto all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Spaventa, una finisce sul marciapiede: due ferite [FOTO]; Calci, frontale tra due auto: due persone soccorse dai Vigili del fuoco.

Frontale fra due auto a Darfo Boario Terme: coppia trasportata in elicottero in ospedaleScontro sulla statale SS42: ferita gravemente una donna trentenne che era alla guida, in condizioni non gravi altri due uomini coinvolti ... rainews.it

Scontro frontale sulla Statale: tre feriti, due in condizioni gravissimeScontro frontale tra due auto lungo la SS42 a Darfo Boario Terme. L’incidente si è verificato questa mattinata, poco dopo le 9.20, e ha provocato tre feriti, ... elivebrescia.tv

Scontro frontale, per cause in corso di accertamento, a Darfo Boario Terme sulla SS42 questa mattina: tre feriti, di cui due portati in codice rosso in elicottero al Civile di Brescia e al Papa Giovanni di Bergamo. - facebook.com facebook

Frontale in via XXV Aprile, due donne ferite nello schianto: entrambe finiscono in ospedale x.com