Legge elettorale Follini | Punto debole sono le coalizioni

Sul finire della legislatura, si torna a parlare di legge elettorale. Follini ha commentato che il vero punto debole del sistema sono le coalizioni, giudicandole problematiche per la stabilità politica. La discussione si concentra sulla necessità di riforme che possano rendere più efficiente il funzionamento del sistema elettorale e sulla criticità delle alleanze tra partiti.

(Adnkronos) – "Puntuale come il Frecciarossa di una volta (di una volta, insisto), sul finire della legislatura si affaccia il tema della legge elettorale. Che la maggioranza vuole cambiare a quanto pare ad ogni costo, pur covando al suo interno opinioni e interessi non proprio fatti della stessa pasta. E che l’opposizione un po’ vorrebbe. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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