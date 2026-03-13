Curiosità la cicogna nera torna nidificare nel Parco del Cilento

Nel Parco Nazionale del Cilento, la cicogna nera ha ripreso a costruire il suo nido e a vivere nel territorio. La notizia è stata resa nota attraverso una fotografia pubblicata sui social dalla fotografa Beatrice Bigu, che documenta la presenza dell’uccello in questa zona. La cicogna nera è tornata a nidificare nel parco, suscitando interesse tra gli appassionati di natura e fauna selvatica.

La cicogna nera torna a nidificare nel Parco Nazionale del Cilento: a confermarlo, lo splendido scatto condiviso anche sui social dalla fotografa Beatrice Bigu. "Dopo l'emozione dell'anno scorso per aver trovato il primo nido di Cicogna nera nel territorio del Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, grazie alle nostre osservazioni passate e cartina alla mano, abbiamo continuato la ricerca e quest'anno ne abbiamo scovato un altro! Non immaginate la gioia che si prova nel trovare un animale così raro ed elusivo nonostante le sue dimensioni e ancor più sentita la tenerezza nel vedere Giacomino affacciarsi già retto e spavaldo alla vita", ha commentato Bigu. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

