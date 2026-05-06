Il ministro dell'istruzione ha visitato Avellino per annunciare l'apertura di una nuova sede della Lega e per presentare la candidata alle prossime elezioni del 2026. Durante l'incontro con il segretario regionale, sono stati discussi i dettagli dell'evento e le prossime iniziative politiche. La candidata, scelta per rappresentare il partito, ha partecipato alla conferenza stampa insieme al segretario regionale, in un appuntamento che si è svolto nel capoluogo irpino.

? Cosa scoprirai Chi è la candidata presentata per le elezioni del 2026?. Dove si terrà l'incontro con il segretario regionale Zinzi?. Come influirà la nuova sede operativa sulla strategia elettorale irpina?. Perché la presenza di Valditara è fondamentale per il partito?.? In Breve Inaugurazione sede in via Generale Berardi 3 alle ore 15:15.. Presentazione candidata Galasso all'Hotel de la Ville alle 15:30.. Partecipazione al vertice del segretario regionale Zinzi e del commissario Barone.. Obiettivo consolidamento territoriale per le elezioni amministrative del 2026.. Il Ministro Valditara sarà ad Avellino nella giornata di giovedì 7 maggio per inaugurare la nuova sede della Lega in via Generale Berardi 3 e presentare la candidata Galasso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valditara ad Avellino: nuova sede Lega e debutto di Galasso

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