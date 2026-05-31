Il Milan valuta la cessione dell’attaccante a una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. La squadra sta considerando possibili offerte e ha aperto a trattative di vendita. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali club interessati, anche se si parla di alcuni club inglesi che monitorano la situazione. La domanda principale riguarda come il club possa accettare un ribasso di circa 100 milioni rispetto alle cifre precedenti.

? Domande chiave Come può il Milan accettare un ribasso di 100 milioni?. Quali club inglesi stanno davvero monitorando la situazione?. Perché il desiderio di Leao mette a rischio lo spogliatoio?. Cosa cambierebbe nel mercato rossonero incassando 60 milioni?.? In Breve Clausola contrattuale da 175 milioni ridotta a 50-60 milioni per facilitare l'addio.. Interesse Premier League da Manchester United, Chelsea, Arsenal, Newcastle e Tottenham.. Barcellona escluso per acquisto Anthony Gordon, Galatasaray e Fenerbahce scartati dal giocatore.. Contratto in scadenza nel 2028 dopo l'estensione quinquennale firmata nel 2023.. Rafael Leao apre al futuro: il Milan valuta una cessione per circa 50-60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leao sogna nuove sfide: il Milan valuta la cessione a 50-60 milioni

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