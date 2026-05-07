Il rapporto tra Rafael Leao e il Milan sembra essere arrivato a una svolta, con una valutazione di mercato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Dopo anni caratterizzati da alti e bassi, il calciatore ha vissuto fasi di grande rendimento, ma anche periodi difficili. Attualmente, la situazione sembra aver portato a una fase di stallo tra le parti.

L’iter di Rafael Leao con la maglia rossonera è stato un sali e scendi continuo, toccando picchi di forma elevatissimi ma anche momenti drammaticamente negativi, come quello attuale. L’attaccante portoghese, seppur in modo altalenante, alla fine però aveva sempre contato sul supporto dei tifosi che ora sembra completamente scemato. Gli aficionados milanisti non tollerano più un atteggiamento passivo che ormai viene reiterato domenica dopo domenica; di fatti sono loro stessi a incitare la partenza che secondo le ultime valutazioni di Maggio, potrebbe avvenire per una cifra sui 50-60 milioni. Il contratto parla di 2028 ma è probabile che qualche big europea provi a mettere le grinfie sul portoghese, il quale, nonostante l’elevata esperienza, ha ancora 26 anni e diversi anni ad alto livello di fronte a sé.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Leao-Milan, rapporto al capolinea: valutazione sui 50-60 milioni

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