Leao ha annunciato di voler lasciare il Milan, affermando di aver dato tutto nel club e di desiderare una nuova sfida. Ha spiegato di aver ricevuto supporto durante i momenti difficili e di aver contribuito alla storia rossonera. Il giocatore ha dichiarato di aver raggiunto i limiti del proprio impegno e di avere sogni diversi. Non sono state comunicate le possibili destinazioni future.

“Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera”. Ha esordito così Rafael Leao in un’intervista al quotidiano portoghese Sport TV, parlando del suo futuro e annunciando praticamente l’addio al Milan. “Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Anche perché ho realizzato di aver fatto un buon lavoro al Milan”, ha proseguito l’attaccante 27enne dei rossoneri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leao scarica il Milan: “Ho dato tutto ciò che avevo, ma chiunque ha dei sogni. Voglio una nuova sfida”. Le possibili destinazioni

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MILAN, LA VERITÀ SU LEAO-PULISIC E I POSSIBILI SOSTITUTI IN CASO DI ADDIO

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