Leao scarica il Milan | Ho dato tutto ciò che avevo ma chiunque ha dei sogni Voglio una nuova sfida Le possibili destinazioni
Leao ha annunciato di voler lasciare il Milan, affermando di aver dato tutto nel club e di desiderare una nuova sfida. Ha spiegato di aver ricevuto supporto durante i momenti difficili e di aver contribuito alla storia rossonera. Il giocatore ha dichiarato di aver raggiunto i limiti del proprio impegno e di avere sogni diversi. Non sono state comunicate le possibili destinazioni future.
“Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera”. Ha esordito così Rafael Leao in un’intervista al quotidiano portoghese Sport TV, parlando del suo futuro e annunciando praticamente l’addio al Milan. “Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Anche perché ho realizzato di aver fatto un buon lavoro al Milan”, ha proseguito l’attaccante 27enne dei rossoneri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
MILAN, LA VERITÀ SU LEAO-PULISIC E I POSSIBILI SOSTITUTI IN CASO DI ADDIO
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