Leão saluta il Milan | Ho dato tutto pronto a una nuova sfida Anche Rabiot e Modric verso l'addio

Un giocatore del Milan ha annunciato di aver dato tutto durante la sua permanenza e si dice pronto a una nuova sfida. La squadra sta affrontando una stagione deludente, conclusa senza qualificazione in Champions League. Oltre a questo, ci sono segnali di possibili cambiamenti nel centrocampo e una possibile rivoluzione tecnica. Anche altri due centrocampisti sono vicini a lasciare il club.

Leao apre alla separazione dopo una stagione deludente e il Milan fuori dalla Champions. Intanto il club rossonero rischia una rivoluzione totale tra centrocampo in bilico e possibile nuovo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ecco perché il Milan deve VENDERE Rafael Leão al più presto

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Leao saluta il Milan: "Ho dato tutto, voglio una nuova sfida in un altro campionato"L’attaccante portoghese ha dichiarato di aver dato tutto durante il suo periodo con il club e ha espresso il desiderio di affrontare una nuova sfida...

CdS – Leao all’improvviso saluta il Milan: “Ho dato tutto, voglio una nuova sfida”Un calciatore ha annunciato improvvisamente di voler lasciare il club, affermando di aver dato tutto quello che poteva.

Temi più discussi: Da Modric a Rabiot: se salta Allegri anche i senatori possono dire addio; Leao saluta il Milan: Ho dato tutto, voglio una nuova sfida in un altro campionato; Il Milan sbaglia ancora e saluta l’obiettivo Champions; SportMediaset: Lazio, l'addio di Sarri Video.

Leao all'improvviso saluta il Milan: Ho dato tutto, voglio una nuova sfidaLISBONA (PORTOGALLO) - Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento . Cos ... corrieredellosport.it

Milan, la rivoluzione è anche in campo: Leao e Modric salutano, Rabiot può seguire Allegri?La rivoluzione in casa Milan tocca anche il campo. Dopo gli addii in panchina di Allegri e dietro le scrivanie di Furlani, Moncada e Tare, il club di via Aldo Rossi potrebbe cambiare molto anche nella ... tuttomercatoweb.com

Fuori tutti, da Allegri a Furlani fino a Tare e Moncada. Ci sarà un’altra rivoluzione societaria e tecnica: Leao piace in Turchia, da capire il futuro di Modric. Priorità al gioco: per la panchina c‘è Iraola, piacciono anche Xavi e Glasner. #edicolarossonera x.com

[MarcoGuidi] Leao non vuole lasciare il Milan e ha già comunicato il suo desiderio a Ibrahimovic. La sua intenzione è provare a risalire insieme alla squadra. reddit