Leão saluta il Milan | Ho dato tutto pronto a una nuova sfida Anche Rabiot e Modric verso l'addio

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore del Milan ha annunciato di aver dato tutto durante la sua permanenza e si dice pronto a una nuova sfida. La squadra sta affrontando una stagione deludente, conclusa senza qualificazione in Champions League. Oltre a questo, ci sono segnali di possibili cambiamenti nel centrocampo e una possibile rivoluzione tecnica. Anche altri due centrocampisti sono vicini a lasciare il club.

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Leao apre alla separazione dopo una stagione deludente e il Milan fuori dalla Champions. Intanto il club rossonero rischia una rivoluzione totale tra centrocampo in bilico e possibile nuovo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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