Paolo Maldini ha rivelato al quotidiano turco 'Sabah' di aver incontrato un rappresentante del Fenerbahçe a Istanbul. Durante l'incontro, i due hanno discusso di progetti e idee riguardanti il futuro del club. Maldini ha confermato di aver partecipato a questa riunione senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti delle conversazioni o sulle decisioni prese. La visita si inserisce in un contesto di incontri tra Maldini e vari club europei, senza indicare eventuali accordi firmati o passi successivi.

Le imminenti elezioni presidenziali del Fenerbahçe, in programma il 6 e 7 giugno, si arricchiscono di uno scenario internazionale di assoluto rilievo. Paolo Maldini, storica bandiera e già direttore tecnico del Milan, ha confermato ufficialmente i contatti a Istanbul con Hakan Safi, uno dei principali candidati alla guida del club turco insieme all'ex presidente Aziz Yildirim. Consulenza strutturale: "Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club". Identità tattica: "So che i tifosi vogliono vedere un calcio dominante e offensivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maldini rompe il silenzio a Istanbul: “Ecco perché ho incontrato il Fenerbahçe e cosa ho detto per il futuro del club”

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L'accoglienza di Capitan Maldini, Billy Costacurta e Demetrio Albertini al nuovo arrivato Shevchenko

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