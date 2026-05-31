Leao, Modric e Rabiot sono tra i giocatori coinvolti nelle trattative di uscita dal Milan. La società sta affrontando una serie di partenze che riflettono criticità interne. La volontà di alcuni calciatori di lasciare si combina con le strategie di mercato del club. La situazione ha portato a un calo di stabilità e continuità nella rosa. La fase di transizione continua, con i dirigenti impegnati a gestire le cessioni e le relative trattative.

Possiamo dire, senza ormai quasi più timore di smentita, che nell’ambiente Milan covi più di un problema strutturale, che porta a un “reset” quasi annuale e che impedisce al club di tornare ai fasti di un tempo. Le vittime? Ovviamente i tifosi, prigionieri di una società che non ha evidentemente compreso la storia e il valore dell’AC Milan, e di una figura come Ibrahimovi?, che non sembra essere la scelta dirigenziale più adatta a questi livelli. I calciatori, ovviamente, percepiscono i vuoti di potere e, con le bandiere ormai svanite, tendono ad accasarsi in progetti più solidi e definiti. Adesso sembra essere iniziata la grande fuga dal Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leao, Modric e anche Rabiot: è cominciata la grande fuga dal Milan

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