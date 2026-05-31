Rafael Leão ha dichiarato di aver dato tutto durante la sua esperienza con il club e ha annunciato di voler affrontare nuove sfide. Le sue parole suggeriscono una possibile separazione dal Milan, senza specificare se ci siano già accordi in corso. La dichiarazione è stata rilasciata dopo il termine di una recente stagione, lasciando intendere che il suo futuro potrebbe essere altrove. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o decisioni ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole di Rafael Leão sul futuro. Rafael Leão ha lasciato intendere che la sua avventura con il AC Milan potrebbe essere arrivata al capolinea. In un’intervista a Sport TV, l’attaccante portoghese ha parlato in modo diretto del suo percorso in rossonero, sottolineando come senta di aver ormai completato una tappa importante della sua carriera. Leão ha dichiarato: “Penso di aver dato tutto quello che potevo al Milan”, evidenziando il legame costruito con il club ma anche la volontà di aprirsi a nuovi scenari. Il bilancio dell’esperienza in rossonero. Nel suo intervento, il giocatore ha ricordato quanto il Milan sia stato fondamentale per la sua crescita professionale e personale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Leao-Milan, separazione vicina: “Ho dato tutto, ora nuove sfide”

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Il Milan deve separarsi da Leao

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