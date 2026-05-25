Il club sta lavorando per cedere il giocatore portoghese, secondo quanto riferito da Romano. Dopo le dimissioni di diversi membri della dirigenza, il proprietario si prepara a cambiare drasticamente la rosa, con Leao tra i principali obiettivi di mercato in uscita. La situazione si inserisce in un quadro di ristrutturazione del team, che potrebbe portare a nuovi acquisti e cessioni nei prossimi mesi.

La mancata qualificazione in Champions League è costata il licenziamento a Furlani, Tare, Moncada e Allegri. Una decisione drastica di Cardinale, che ora affiderà le chiavi del progetto tecnico a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, chiamati a scegliere il nuovo direttore sportivo e il nuovo amministratore delegato. Una scelta che influenzerà sensibilmente la prossima stagione del Milan, che si prepara ad affrontare l'ennesimo "anno zero". Oltre alla dirigenza, però, il fallimento dell'obiettivo Champions potrebbe costare caro anche ad alcuni calciatori. Uno dei profili più indicati per lasciare il Milan in estate resta quello di Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Leao in uscita”. Cardinale pronto a rivoluzionare la squadra

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