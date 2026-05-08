Il Milan ha stabilito il prezzo di vendita di Rafael Leao, il quale sembra destinato a lasciare il club al termine della stagione in corso. La società ha fissato la cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, segnando di fatto la fine del rapporto tra il giocatore e i rossoneri. Leao, nato nel 1999, è stato uno dei protagonisti della squadra in questa annata.

L’avventura di Rafael Leao al Milan appare arrivata al termine con il classe 1999 pronto a salutare i rossoneri alla fine della stagione in corso per una somma tra i 50 e i 60 milioni di euro. Milan, futuro in dubbio per Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it Rafael Leao sta vivendo il momento più difficile della sua carriera da quando è arrivato al Milan con l’attaccante che è spesso fischiato a San Siro e viene beccato da critica e tifosi. Il suo destino appare lontano da Milanello e, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto a cederlo per una somma attorno ai 50-60 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aumentare nel caso in cui il calciatore dovesse fare bene in occasione dei prossimi mondiali che si terranno tra USA, Messico e Stati Uniti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - È finita per Leao: addio Milan, i rossoneri hanno fissato il prezzo

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