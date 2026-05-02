I sogni non sono casuali | ecco cosa dice la scienza su ciò che viviamo di notte

Molte persone sperimentano risvegli improvvisi con la sensazione di aver vissuto un episodio forte o di aver avuto un sogno vivido. A volte il ricordo è nitido, altre volte si perde subito, lasciando solo un senso di confusione. La scienza ha studiato questi momenti, cercando di capire se i sogni siano eventi casuali o abbiano una funzione precisa nel nostro cervello.

C apita di svegliarsi con la sensazione di aver vissuto qualcosa di intenso, quasi reale. Un sogno che resta addosso, oppure frammenti confusi che sfuggono appena apriamo gli occhi. Ma da dove arrivano davvero i sogni? A questa domanda prova a rispondere un nuovo studio italiano, riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, che ha analizzato migliaia di esperienze oniriche per capire cosa influenza davvero la nostra “vita notturna”. E il risultato è chiaro: i sogni non sono casuali, ma raccontano molto più di quanto immaginiamo. Dormire bene è un’arte: 8 strategie per un buon sonno X Non sono fantasie: i sogni parlano di noi. La ricerca, condotta dagli studiosi della Scuola IMT Alti Studi Lucca e pubblicata su Communications Psychology, ha analizzato oltre 3.🔗 Leggi su Iodonna.it

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la Repubblica. . C’è un momento al mattino, prima ancora di aprire gli occhi, in cui non stiamo più dormendo ma non siamo ancora svegli. In quell’attimo possiamo ricordare i nostri sogni, prima che la luce e le aspettative della giornata li spazzino via come sa - facebook.com facebook

Se una persona non ha più sogni, non ha alcuna ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravista la realtà. Per me è uno dei principi della vita.. #AyrtonSenna 21/3/1960 - 1/5/1994 x.com