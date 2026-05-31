Le slip skirt sono ufficialmente la nuova uniforme hot girl dell’estate 2026

Da metropolitanmagazine.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le slip skirt trasmettono il loro fascino come l’elemento di stile più richiesto dell’estate 2026, sostituendo i denim shorts che per anni hanno dominato la scena. Dopo un lungo periodo di predominio di micro cut-off, boxer shorts e jorts oversize, ora sono le gonne trasparenti a essere al centro dell’attenzione tra le tendenze estive. La scelta si conferma come una novità di stagione, con un forte impatto nel mondo della moda giovane.

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Possiamo dirlo? I denim shorts stanno iniziando a perdere terreno. Dopo anni di dominio assoluto di micro cut-off sfrangiati, boxer shorts e jorts oversized, l’estate 2026 ha trovato un nuovo pezzo ossessione: la sheer slip skirt. Trasparente, fluida, un po’ lingerie e un po’ cool girl che prende un iced latte in una capitale europea. È quella gonna che sembra delicatissima ma in realtà cambia completamente il vibe di un outfit. E adesso è ovunque: da TikTok ai look street style fuori dalle sfilate, passando per le It-girl che stanno trasformando il naked dressing in qualcosa di molto più effortless. La slip skirt trasparente è tornata, ma stavolta è molto più cool. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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