C’è qualcosa nelle strawberry milk nails che continua a far impazzire internet. Forse è quell’effetto lattiginoso e glossy che rende le unghie immediatamente più curate. Forse è il fatto che stanno bene letteralmente con tutto: bikini color burro, jeans oversize, lip combo nude rosato, pelle sunkissed. Oppure semplicemente perché sono la versione più chic e wearable del rosa. Le strawberry milk nails sono tornate e non andranno più via per molto tempo (anche grazie ad Hailey Bieber). Dopo mesi dominati da manicure dark, cromate e ultra costruite, il beauty mood del 2026 sta tornando verso qualcosa di più delicato, quasi nostalgico. E le strawberry milk nails sono l’esempio perfetto di questa nuova ossessione collective: un rosa sheer, morbido, semi-trasparente, che sembra il filtro “clean girl” trasformato in smalto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le strawberry milk nails sono ufficialmente la manicure più soft-girl dell’estate 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sunflower nails mania: la manicure più felice dell’estate 2026 è ufficialmente sbocciataC’è qualcosa nelle sunflower nails che riesce immediatamente a migliorare l’umore.

Le Bambi Nails sono la manicure più tenera della primavera 2026: le beauty inspo da provareSe l’animalier per la primavera 2026 è ancora pura avanguardia, tra uno slip dress leopardato ed un paio di pumps affilate ad effetto pitone, il modo...