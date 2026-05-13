L’orchestra dell’Accademia di Santa Sofia insieme a Nino Rota ed Ennio Morricone

L’Accademia di Santa Sofia presenta il dodicesimo appuntamento della stagione 202526, con un concerto dell’orchestra dell’istituzione. La serata vede la partecipazione di musica di Nino Rota ed Ennio Morricone, due compositori di rilievo. La direzione artistica è affidata a Filippo Zigante e Marcella Parziale, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Dodicesimo appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Sabato 16 maggio, alle ore 20 presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, si esibiranno l’orchestra dell’Accademia di Santa Sofia, Nino Rota ed Ennio Morricone in “La Musica e il Cinema due diverse ispirazioni”. Giorgio Mellone curerà gli arrangiamenti orgiinali. Sarà l’ultimo appuntamento stagionale per l’accademia di Santa Sofia. L’evento sarà riproposto, lunedì 18 maggio, al Teatro Nazionale di Podgorica, in Montenegro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’orchestra dell’Accademia di Santa Sofia insieme a Nino Rota ed Ennio Morricone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le leggendarie note di Ennio Morricone diventano danza: al Carignano debutta "Notte Morricone"Il cinema, la musica e la danza si fondono in un omaggio visionario a uno dei più grandi geni del Novecento. Un anno senza Valentina Del Re: doppio concerto per la violinista dell’Accademia di Santa SofiaTempo di lettura: 2 minutiA un anno dalla scomparsa, amici, colleghi e familiari ricordano Valentina Del Re, violinista raffinata, scomparsa... Temi più discussi: Daniel Harding dirige l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia al Bologna Festival; La luce di Mahler secondo Daniel Harding; Harding per Bologna Festival: Siamo una famiglia abbadiana; Sito Istituzionale | Daniel Harding dirige la IV Sinfonia di Mahler. Stasera si vola alto: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ci propone la luminosa Sinfonia n.4 di Mahler, una partitura che racchiude una riflessione sui temi della morte e dell’infanzia ma con un piccola dose dì ironia. Il tutto con la maestosa direzione del m x.com Due aperture per l'orchestra dell'Accademia di Santa CeciliaSettimana intensa per l'Orchestra ed il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L'appuntamento annuale con l'apertura della stagione è sicuramente un momento di grande impatto per ogni ... rainews.it Nella nuova Stagione dell’Accademia di Santa Cecilia grandi classici, debutti eccellenti e innovazioniClassica, presente, eterna: il claim della prossima stagione dell’Accademia di Santa Cecilia racchiude l’attenzione per i classici del passato, i maestri di oggi e le innovazioni dei giovani talenti ... ilsole24ore.com