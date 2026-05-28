Leone XIV al volante della nuova Ferrari a Castel Gandolfo

Il presidente di Ferrari ha guidato la nuova vettura durante un evento a Castel Gandolfo, con la presenza di altri dirigenti e rappresentanti dell’azienda. Tra i partecipanti figuravano l’amministratore delegato e alcuni membri del consiglio di amministrazione. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di ospiti e appassionati, che hanno potuto ammirare la vettura e assistere a dimostrazioni di guida. Nessun dettaglio su specifiche tecniche o date di lancio è stato comunicato.

La nuova Ferrari Luce è stata presentata a Papa Leone XIV presso la residenza di Castel Gandolfo. Erano presenti il presidente John Elkann, l’amministratore delegato Benedetto Vigna, insieme ad altri dirigenti e tecnici dell’azienda. “È stata una grande emozione e un immenso onore – ha affermato Elkann – incontrare Sua Santità insieme ai colleghi di Ferrari. Un momento di straordinario valore umano e simbolico, che ispira tutte le persone della nostra azienda a continuare il proprio percorso con passione, responsabilità e fiducia verso il futuro. Un’occasione che resterà per sempre nella nostra memoria e nella storia di Ferrari”. Nel corso dell’incontro John Elkann ha donato al Pontefice il volante dell’auto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Papa Leone XIV prova la nuova Ferrari Luce a Castel Gandolfo

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