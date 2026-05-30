gli scontri e gli arresti in francia dopo la vittoria del psg

Decine di migliaia di persone sono scese in strada in diverse città francesi, soprattutto a Parigi, dopo la vittoria del PSG. Sono stati segnalati incendi di auto e negozi, con alcuni negozi danneggiati e vetrine infrante. La polizia ha effettuato diversi arresti, utilizzando idranti e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. La situazione rimane tesa nelle aree centrali e periferiche delle città coinvolte.

Sabato sera a Parigi e in altre città della Francia ci sono stati (in alcuni casi sono ancora in corso) disordini e scontri tra agenti delle forze dell’ordine e persone che partecipavano ai festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain, che ha battuto l’Arsenal ai rigori. Almeno 326 persone sono state arrestate, di cui 235 a Parigi. Ci sono anche alcuni feriti, non sappiamo quanti: Le Figaro scrive che a Parigi una persona è stata colpita con un coltello vicino a Place de la République e un’altra ha avuto un arresto cardiocircolatorio, è caduta nella Senna ed è stata soccorsa. La situazione è ancora in svolgimento e le informazioni sono a tratti confuse: tutti i principali giornali francesi hanno liveblog molto aggiornati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Francia, scontri tra pompieri e polizia durante una manifestazione

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