Alle recenti Europei di ginnastica ritmica, l’Italia ha conquistato due medaglie. La squadra femminile si è classificata lontana dal podio nella gara mista, mentre la Spagna ha ottenuto tutte le medaglie disponibili. La squadra azzurra, che aveva ottenuto risultati positivi nelle competizioni precedenti, non è riuscita a salire sul podio in questa edizione.

L’Italia ha concluso gli Europei 2026 di ginnastica ritmica con solo due medaglie all’attivo e nessuna soddisfazione nelle gare previste anche alle Olimpiadi (dove si gareggia esclusivamente nel concorso generale): i bronzi di Flavia Cassano tra le juniores e di Sofia Raffaeli tra le seniores, entrambe nella rispettiva finale di specialità al cerchio. Un bottino un po’ sottotono per il movimento tricolore, che ha faticato a esprimersi ai massimi livelli sulla pedana di Varna (Bulgaria). Tara Dragas e Sofia Raffaeli si sono fermate rispettivamente al settimo e all’ottavo posto sul giro completo tra le individualiste, le Farfalle si sono arenate addirittura in tredicesima posizione nell’all-around per gruppi, facendo registrare uno dei peggiori risultati della storia del Bel Paese in una rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le Farfalle risalgono agli Europei, ma il podio resta lontano nel misto. La Spagna firma l’en plein

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