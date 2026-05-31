Le Farfalle risalgono agli Europei ma il podio resta lontano nel misto La Spagna firma l’en plein
Alle recenti Europei di ginnastica ritmica, l’Italia ha conquistato due medaglie. La squadra femminile si è classificata lontana dal podio nella gara mista, mentre la Spagna ha ottenuto tutte le medaglie disponibili. La squadra azzurra, che aveva ottenuto risultati positivi nelle competizioni precedenti, non è riuscita a salire sul podio in questa edizione.
L’Italia ha concluso gli Europei 2026 di ginnastica ritmica con solo due medaglie all’attivo e nessuna soddisfazione nelle gare previste anche alle Olimpiadi (dove si gareggia esclusivamente nel concorso generale): i bronzi di Flavia Cassano tra le juniores e di Sofia Raffaeli tra le seniores, entrambe nella rispettiva finale di specialità al cerchio. Un bottino un po’ sottotono per il movimento tricolore, che ha faticato a esprimersi ai massimi livelli sulla pedana di Varna (Bulgaria). Tara Dragas e Sofia Raffaeli si sono fermate rispettivamente al settimo e all’ottavo posto sul giro completo tra le individualiste, le Farfalle si sono arenate addirittura in tredicesima posizione nell’all-around per gruppi, facendo registrare uno dei peggiori risultati della storia del Bel Paese in una rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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