Le ginnaste italiane hanno ottenuto la qualificazione alla finale di specialità nel concorso generale di gruppi agli Europei di ginnastica ritmica 2026, tenutosi a Varna. La competizione di ieri pomeriggio ha anche determinato le squadre che accederanno alle finali di specialità, in programma domenica 31 maggio. Tutte le squadre partecipanti si sono qualificate per le finali di specialità grazie ai risultati conseguiti nel turno di ieri.

Il concorso generale per gruppi, che ha animato il pomeriggio della penultima giornata di gare agli Europei 2026 di ritmica, ha funzionato anche come turno di qualificazione per le finali di specialità, che si disputeranno domenica 31 maggio a Varna (Bulgaria). Occorre ricordare che alle Olimpiadi si gareggia esclusivamente nell’all-around, ma in campo iridato e continentale si assegnano le medaglie anche con i singoli attrezzi. L’Italia si è fermata a un mesto tredicesimo posto sul giro completo, ma è riuscita a staccare il pass per l’atto conclusivo nell’esercizio misto (cerchi e clavette): le Farfalle hanno chiuso al sesto posto con 24.700 alle spalle di Spagna (28. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica ritmica, le Farfalle strappano una finale di specialità: tutte le qualificate agli Europei

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