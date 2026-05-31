Le cose più belle che abbiamo visto alla finale di Champions

Durante la finale di Champions, sono state notate diverse scelte di abbigliamento tra i giocatori, con alcuni indossando tute eleganti e altri in divise tradizionali. Le espressioni sul volto dei partecipanti variano tra gioia, sorpresa e tensione. Quando il team vincente ha sollevato la coppa, molti hanno catturato momenti di esultanza e commozione, immortalando le reazioni di fronte alla vittoria.

Una finale di Champions League è anche un fattore estetico. Chi vince scrive la storia, ma cosa si mette, come ci arriva, che faccia fa mentre solleva la coppa o mentre non la solleva: questo è materiale che rimane. La Puskas Arena di Budapest è il palcoscenico scelto per il 2026, PSG contro Arsenal, due estetiche calcistiche quasi opposte che si sono trovate a condividere il prato più importante dell'anno. Da una parte il club che negli ultimi anni ha trasformato Parigi in un concetto di stile oltre che di tifo, dall'altra una squadra che ha costruito la propria identità su un'idea di calcio che non ha bisogno di fronzoli per farsi notare. In mezzo, settantamila persone vestite dei colori delle rispettive fedi, una città che per una sera ha deciso di essere un po' ovunque. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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