tutte le cose belle che abbiamo visto alla finale di champions

Durante la finale di Champions League, l’attenzione si concentra anche sull’aspetto estetico, come l’abbigliamento dei giocatori e le loro espressioni facciali. Le immagini di chi solleva la coppa o di chi rimane senza, vengono ricordate nel tempo. La partita lascia anche impressioni visive di come i giocatori si presentano in campo e delle emozioni trasmesse attraverso i loro volti, elementi che contribuiscono a rendere memorabile l’evento.

Una finale di Champions League è, prima di qualsiasi altra cosa, un fattore estetico. Chi vince lo scrive la storia, ma cosa si mette, come ci arriva, che faccia fa mentre solleva la coppa o mentre non la solleva: questo è materiale che rimane. La Puskas Arena di Budapest è il palcoscenico scelto per il 2026, PSG contro Arsenal, due estetiche calcistiche quasi opposte che si sono trovate a condividere il prato più importante dell'anno. Da una parte il club che negli ultimi anni ha trasformato Parigi in un concetto di stile oltre che di tifo, dall'altra una squadra che ha costruito la propria identità su un'idea di calcio che non ha bisogno di fronzoli per farsi notare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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