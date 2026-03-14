Sono queste le 11 borse più belle che abbiamo visto a Parigi e Milano sulle passerelle Autunno Inverno 26-27

Durante le sfilate di Milano e Parigi per la stagione AutunnoInverno 2026-2027 sono state presentate undici borse che si distinguono per stile e originalità. Tra i modelli spiccano bauletti in pelle intrecciata, doctor bag, maxi shopping bag da portare a spalla e varianti decorate con patchwork. Questi sono i modelli che si prevede saranno tra i più notati nelle prossime stagioni.

Bauletti in pelle intrecciata e doctor bag, maxi shopping da portare a spalla e varianti con decori patchwork, ecco le borse più belle e originali viste sulle passerelle AutunnoInverno 2026-2027 di Milano e Parigi e la guida con i modelli che saranno di tendenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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