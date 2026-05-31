Le camicie verdi marciano su Londra | ecco il Green party il nuovo Frankenstein della sinistra britannica

Da secoloditalia.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo movimento politico si è formato tra i campus londinesi e le marce pro-Palestina, con membri che indossano camicie verdi. Si tratta del Green Party, definito come una specie di Frankenstein della sinistra britannica. La sua nascita si è verificata in quartieri dove la sinistra occidentale ha smesso di mettere in discussione alcune proprie contraddizioni. La formazione ha attirato l’attenzione per la sua presenza visibile e le sue posizioni.

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Mary Shelley avrebbe probabilmente riconosciuto subito la creatura. Il nuovo Frankenstein politico britannico prende forma tra i campus londinesi, le marce pro-Palestina e quei quartieri dove la sinistra occidentale ha smesso da tempo di interrogarsi sulle proprie contraddizioni. L’immagine inaugurale è già tutto un programma: Zack Polanski, leader dei Verdi, sul carro del Pride tra corpi seminudi e glitterati, slogan queer e bandiere colorate; il vice Mothin Ali che mobilita comunità musulmane tradizionaliste, compare accanto alla moglie coperta dal niqab e trasforma qualsiasi comizio in una requisitoria su Gaza e islamofobia. Nel mezzo c’è un partito che dovrebbe parlare di emissioni e trasporti urbani ma che ormai assomiglia più a un seminario permanente sulla colpa occidentale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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