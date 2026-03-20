Stasera alle 21.20 su Rai 2 il nuovo episodio della serie crime britannica

Stasera alle 21.20 su Rai 2 viene trasmesso un nuovo episodio della serie crime britannica

S tasera alle alle 21.20 su Rai 2 Delitti in Paradiso ritorna con un nuovo episodio ricco di mistero e colpi di scena. A risolvere il caso, ancora una volta, sarà Mervin Wilson, detective brillante e anticonformista che, dalla scorsa stagione, dirige le operazioni investigative nell’isola (fittizia) di Saint Marie. Al termine, sempre su Rai 2, un nuovo episodio della serie spin-off Oltre il Paradiso. «Siamo Serie»: MobLand, Bono: Stories of Surrender, Il club dei delitti del giovedì X Leggi anche › “Delitti in paradiso”, tornano su Rai2 le indagini nell’isola caraibica di Sainte-Marie Delitti in Paradiso 15: anticipazioni trama puntata 20 marzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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