Arezzo 2020 e Alleanza Verdi Sinistra | proposte per il cambiamento della città

Il 14 marzo 2026 ad Arezzo si sono riunite le forze di Arezzo 2020 e Alleanza Verdi Sinistra per presentare alcune proposte destinate a modificare il volto della città. Durante l’incontro, i rappresentanti delle due organizzazioni hanno illustrato i punti principali delle loro iniziative rivolte a migliorare diverse aree urbane. La discussione si è concentrata su interventi e progetti specifici per il territorio locale.

Arezzo, 14 marzo 2026 – . Con l’assemblea di iscritti e simpatizzanti svoltasi il 10 marzo scorso, Arezzo 2020 ha delineato il proprio percorso programmatico e ha riconfermato l’impegno politico insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra per costruire un reale cambiamento per la città di Arezzo. Il lavoro che ci attende sarà impegnativo, ma dopo dieci anni di governo della destra, riteniamo che la città meriti una nuova prospettiva e una pianificazione sociale, culturale e urbanistica capace di guardare al futuro. In questi anni la giunta di destra si è contraddistinta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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