Più di mille persone hanno partecipato a un rave party che si è svolto sulla collina delle pale eoliche a Montecatini Valdicecina durante il fine settimana di Pasqua. Le autorità hanno annunciato che procederanno con denunce contro gli organizzatori dell'evento, considerato illegale. La festa si è protratta per diverse ore, attirando un gran numero di partecipanti nonostante le restrizioni vigenti.

Montecatini Valdicecina (Pisa), 7 aprile 2026 – Rave party di Pasqua sulla collina delle pale eoliche a Montecatini Valdicecina. Il raduno non autorizzato di giovani, arrivati da tutta Italia e anche dall’estero, è iniziato nella serata della vigilia quando nel piccolo paese della Valdicecina sono cominciati ad arrivare camper, truck, auto. Poi la musica a volume altissimo fino a notte fonda. E’ stato un cittadino che abita nelle vicinanze del parco eolico a dare l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto si sono subito diretti polizia e carabinieri insieme al sindaco Francesco Auriemma. Nella giornata di Pasqua i partecipanti al raduno hanno superato le 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più di mille al rave party sotto le pale eoliche. “Denunceremo gli organizzatori”

Al Tg5 piace De Scalzi, ma non le pale eolicheIn tempo di nomine pesanti per il governo Meloni, Mediaset si schiera sull’energia… Tempo di nomine “pesanti” per il governo di Giorgia Meloni, e a...

"Le pale eoliche? Un beneficio collettivo"Fra tante voci contrarie alla realizzazione di impianti eolici sul crinale appenninico tosco-romagnolo se ne distingue una che è favorevole.

Temi più discussi: Bancarelle e abusivi in centro: più di mille, scatta la stretta sui controlli; Più di mille in piazza a Tel Aviv contro guerra a Iran e Hezbollah; Un gesto che vale più di mille gol: il Millesimo Calcio porta sorrisi ai bimbi del San Paolo; Non solo Niscemi. Più di mille frane in Italia, il Paese con i piedi d’argilla.

Protesta Più di mille in piazza a Tel Aviv contro la guerra a Iran e Hezbollah«Basta con la guerra infinita»: più di mille persone hanno manifestato in serata a Tel Aviv contro la guerra condotta da Israele contro l'Iran e Hezbollah in Libano, chiedendo alle autorità di porvi f ... bluewin.ch

Bancarelle e abusivi in centro: più di mille, scatta la stretta sui controlliRaddoppiati i sequestri, migliaia i pezzi contraffatti. Confcommercio: «Per i negozianti regolari il calo è del 30%» ... roma.corriere.it

Faccio veramente fatica dopo più di 1000 pagine ad andare avanti con "I miserabili" di Victor Hugo. Chi di voi ce l'ha fatta a finirlo Non demordo ma vado più lenta. - facebook.com facebook

Il capo dell’intelligence dei Pasdaran, il generale Majid Khademi, è stato ucciso in un raid israeliano nella notte tra il 5 e il 6 aprile, l’ultimo di una serie di assassinii mirati di alti funzionari iraniani computi dai servizi di israele. Un incarico durato poco più di un x.com