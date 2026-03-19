Quando un plantare diventa una terapia podologica

Il termine plantare si riferisce comunemente a una soletta di supporto che si trova in farmacia o nei negozi di articoli sportivi, usata per migliorare il comfort all’interno delle scarpe. Recentemente, però, il termine ha assunto un nuovo significato nel campo della podologia, dove indica un trattamento terapeutico specifico. Questo passaggio da semplice accessorio a terapia rappresenta una differenza importante nel linguaggio e nelle pratiche cliniche.

Nel linguaggio comune il termine plantare viene spesso utilizzato per indicare una semplice soletta di supporto, acquistabile in farmacia o nei negozi di articoli sportivi per aumentare il comfort all’interno della calzatura. In ambito sanitario, tuttavia, il significato è profondamente diverso. Quando un plantare viene progettato e realizzato dal podologo a seguito di una valutazione clinica e biomeccanica approfondita, non rappresenta più un semplice ausilio, ma diventa una vera e propria terapia podologica: un dispositivo medico su misura in grado di agire sulla biomeccanica del passo, ridurre il dolore, prevenire lesioni e, in molti casi, migliorare l’equilibrio posturale globale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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