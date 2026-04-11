Nelle ultime ore si è verificato un furto al mercato di Saronno, dove un portafoglio è stato sottratto tra le bancarelle. La segnalazione è stata condivisa nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, attirando l’attenzione dei residenti sulla recente vicenda. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui responsabili o sulle circostanze del furto. La Polizia sta indagando sull’episodio.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove. È stato arrestato giovedì scorso, a Milano, un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Saronno, furto al mercato: portafoglio rubato tra le bancarelle

In Darsena è caccia al tesoro tra le bancarelle della mostra mercato La Pulce d'AcquaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua” ritorna in Darsena a Ravenna...

Civitanova, mercato più sicuro: bancarelle spostate, via al pianoCivitanova Marche Rimodella il Mercato Settimanale: Priorità alla Sicurezza e Fluidità Civitanova Marche è al lavoro per rinnovare il suo storico...

Argomenti più discussi: Saronno, furto al mercato: portafoglio rubato tra le bancarelle; Saronno, borseggiatori scatenati al mercato: terza settimana di furti. Portafogli svuotati nei cestini. Rabbia e amarezza; I più letti di ieri: nuova grazia al Santuario, borseggi al mercato e disavventura in treno; Saronno, furto al cimitero scoperto nel giorno di Pasqua. L’amarezza: Ci sarà mai pace per i nostri defunti?.

furto casa saronnoIl Saronno: uno spazio nella Rete dove trovare gli eventi, le storie, le foto e i video della città degli amaretti e dove condividerli per informare e essere informati, emozionarsi, conoscere, riflett ... ilsaronno.it

Alla scoperta dei tesori della chiesa prepositurale di Saronno con l'associazione Cantastorie - facebook.com facebook