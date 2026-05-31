Le 3 frasi di Icardi sulla Juventus | i precedenti di Maurito contro i bianconeri fanno infuriare i tifosi

Da juventusnews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Icardi ha rilasciato tre frasi sulla Juventus che hanno scatenato reazioni di rabbia tra i tifosi bianconeri. I suoi commenti, già discussi in passato, sono stati riproposti e hanno riacceso le polemiche. La questione si intreccia con precedenti di dichiarazioni di Maurito contro la squadra torinese, che hanno alimentato le tensioni tra i sostenitori.

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di Francesco Spagnolo Icardi nella sua carriera ha rilasciato dichiarazioni che in alcuni casi hanno fatto infuriare i tifosi della Juventus. Ecco le sue parole. Il nome di Icardi è ritornato in orbita Juventus, ma Il legame tra il centravanti argentino e i colori bianconeri è da sempre una storia di gol, tensioni e retroscena di mercato. Analizzando le parole del bomber, emerge un bilancio curioso: sono due le frasi che l’argentino ha detto contro i bianconeri e solamente una a favore, a testimonianza di una rivalità calcistica importante. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il primo capitolo di questa saga appartiene agli anni d’oro trascorsi a Milano, sponda nerazzurra, dove la punta ha spesso vestito i panni del giustiziere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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