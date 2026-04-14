Compleanno Huijsen gli auguri di Yildiz fanno sognare i tifosi bianconeri – FOTO

In occasione del compleanno di un ex calciatore della Juventus, il suo attuale compagno di squadra ha pubblicato un messaggio di auguri sui social media. La foto condivisa ha attirato l’attenzione dei tifosi, che hanno commentato positivamente. La comunicazione ha suscitato interesse tra gli appassionati, che hanno condiviso commenti e reazioni sui canali digitali. La scena si inserisce nelle consuete manifestazioni di affetto tra compagni di squadra.

di Francesco Spagnolo Compleanno Huijsen, Yildiz ha fatto gli auguri sui social al giocatore ex Juve. Un post che ha sicuramente portato i tifosi a sognare un ritorno. Il legame tra i giovani talenti del calcio moderno va spesso ben oltre il rettangolo verde, trasformandosi in una fratellanza solida che appassiona migliaia di tifosi sui social media. In occasione del compleanno di Huijsen, uno dei difensori più promettenti del panorama internazionale, il mondo del web si è scatenato per celebrare la crescita di un talento cristallino. Tra i tantissimi messaggi ricevuti dal centrale classe 2005, uno in particolare ha catturato l’attenzione dei supporter: la dedica sincera del suo ex compagno di squadra e amico fraterno, Kenan Yildiz.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Huijsen, gli auguri di Yildiz fanno sognare i tifosi bianconeri – FOTO Compleanno Cristiano Ronaldo, gli auguri dei bianconeri sui social: ecco il messaggio della Juventus per il suo ex campione – FOTOTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Compleanno Pogba, gli auguri della Juve all’ex centrocampista bianconero – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Pogba, il centrocampista francese compie gli anni e la Juventus sui social ha fatto gli auguri al proprio ex...